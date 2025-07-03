Рахимов – игрок «Нафтан-Новополоцк». Месяц назад футболист покинул «Сморгонь»
Алишер Рахимов стал игроком «Нафтан-Новополоцк».
23-летний Алишер Рахимов перешел в «Нафтан-Новополоцк».
Клуб выступает в Высшей лиге Беларуси.
Месяц назад экс-игрок «Броуков» ушел из «Сморгони», где пробыл 3 месяца.
За это время Алишер забил один гол.
Ранее экс-игрок «Броуков» покинул таджикский «Равшан» спустя 1,5 месяца из-за проблем с документами.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «Нафтан-Новополоцк»
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