Рахимов – игрок «Нафтан-Новополоцк». Месяц назад футболист покинул «Сморгонь»

Алишер Рахимов стал игроком «Нафтан-Новополоцк».

23-летний Алишер Рахимов перешел в «Нафтан-Новополоцк».

Клуб выступает в Высшей лиге Беларуси.

Месяц назад экс-игрок «Броуков» ушел из «Сморгони», где пробыл 3 месяца.

За это время Алишер забил один гол.

Ранее экс-игрок «Броуков» покинул таджикский «Равшан» спустя 1,5 месяца из-за проблем с документами.