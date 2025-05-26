Алишер: «2Drots и «Амкал» могли бы претендовать на золото Высшей лиги Беларуси»

Алишер считает, что 2Drots и «Амкал» могли бы быть в топ-6 Высшей лиги Беларуси.

– Ты игрок «Сморгони», как тебе уровень Высшей лиги Беларуси?

– Хороший. Пока что нравится.

– Есть ли команды в МФЛ, которые могли бы претендовать на золото в Высшей Лиге Беларуси?

– 100%. Могли бы претендовать на топ-5-6 спокойно. Это команды из топ-4 МФЛ: 2Drots, «Амкал » и так далее.

Игры «Броуков» не смотрю. Было много команд, которые хотели меня подписать, но пока я в профессиональном футболе. Пока не знаю, вернусь ли в Медиалигу , но, скорее всего, еще нет, – рассказал экс-игрок «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса’‘.

Сегодня Алишер забил дебютный гол за «Сморгонь» в Высшей лиге Беларуси против БАТЭ.