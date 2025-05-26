Алишер: «2Drots и «Амкал» могли бы претендовать на золото Высшей лиги Беларуси»
Алишер считает, что 2Drots и «Амкал» могли бы быть в топ-6 Высшей лиги Беларуси.
– Ты игрок «Сморгони», как тебе уровень Высшей лиги Беларуси?
– Хороший. Пока что нравится.
– Есть ли команды в МФЛ, которые могли бы претендовать на золото в Высшей Лиге Беларуси?
– 100%. Могли бы претендовать на топ-5-6 спокойно. Это команды из топ-4 МФЛ: 2Drots, «Амкал» и так далее.
Игры «Броуков» не смотрю. Было много команд, которые хотели меня подписать, но пока я в профессиональном футболе. Пока не знаю, вернусь ли в Медиалигу, но, скорее всего, еще нет, – рассказал экс-игрок «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса’‘.
Сегодня Алишер забил дебютный гол за «Сморгонь» в Высшей лиге Беларуси против БАТЭ.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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