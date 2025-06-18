Рахимов покинул «Сморгонь». Экс-игрок «Броуков» провел в клубе Высшей лиги Беларуси 3 месяца

ФК «Сморгонь» объявил об уходе Алишера Рахимова.

23-летний Алишер Рахимов пробыл в клубе из Беларуси 3 месяца.

За это время Алишер забил один гол.

Ранее экс-игрок «Броуков» покинул таджикский «Равшан» спустя 1,5 месяца из-за проблем с документами.