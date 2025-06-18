Рахимов покинул «Сморгонь». Экс-игрок «Броуков» провел в клубе Высшей лиги Беларуси 3 месяца
ФК «Сморгонь» объявил об уходе Алишера Рахимова.
23-летний Алишер Рахимов пробыл в клубе из Беларуси 3 месяца.
За это время Алишер забил один гол.
Ранее экс-игрок «Броуков» покинул таджикский «Равшан» спустя 1,5 месяца из-за проблем с документами.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телегам-канал ФК «Сморгонь»
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