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Экс-форвард «Рубина» и «Ротора» Муллин сыграет за «Броуков» в полуфинале Медиалиги

Камиль Муллин перешел в «БроукБойз».

Нападающий был в заявке с 5-го тура Winline МФЛ, но был представлен в качестве игрока команды только перед ответным полуфиналом против «СиндЕката».

Ожидается, что 31-летний игрок дебютирует за «Броуков» в этой игре.

Ранее Муллин выступал за «Рубин», «Ротор» и «Волгарь». Последней его команда – «Уфа», срок контракта с которой истекает 1 июля.

Напомним, в первом полуфинале МФЛ «Броуки» проиграли «СиндЕкату» (2:2, 3:4 Б).

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
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