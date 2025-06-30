«Амкал» и «БроукБойз» в финале Медиалиги в «Лужниках», «Десятка» против «СиндЕката» в матче за 3-е место. Расписание финального дня МФЛ-6
Опубликовано расписание последнего игрового дня Winline МФЛ-6.
Winline Медиалига, матч за 3-е место
5 июля, суббота
ФК «10» – «СиндЕкат» (17:00)
Winline Медиалига, финал
5 июля, суббота
«БроукБойз» – «Амкал» (20:00)
Матчи пройдут в Москве в «Лужниках».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Winline Медиалиги
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