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«Амкал» и «БроукБойз» в финале Медиалиги в «Лужниках», «Десятка» против «СиндЕката» в матче за 3-е место. Расписание финального дня МФЛ-6

Опубликовано расписание последнего игрового дня Winline МФЛ-6.

Winline Медиалига, матч за 3-е место

5 июля, суббота

ФК «10» – «СиндЕкат» (17:00)

Winline Медиалига, финал

5 июля, суббота

«БроукБойз» – «Амкал» (20:00)

Матчи пройдут в Москве в «Лужниках».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Winline Медиалиги
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