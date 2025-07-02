Более 15 тысяч билетов продано на финал Медиалиги в «Лужниках». На стадионе выступят Kai Angel и 9mice

Более 15 тысяч билетов продали на финал шестого сезона Winline Медиалиги 5 июля.

Президент Медиалиги Николай Осипов сообщил, что на финал МФЛ-6 реализовано более 15 тысяч билетов.

На игре, которая пройдет в «Лужниках», ожидается шоу-программа, в рамках которой выступят участники объединения Viperr Kai Angel и 9mice

В финале шестого сезона Медиалиги 5 июля встретятся «Амкал» и «БроукБойз». Матч начнется в 20:00 по московскому времени. «Броуки » являются действующими чемпионами Медиалиги.

Перед финалом состоится игра за 3-е место между ФК «10» и «СиндЕкатом ».

Ранее Медиалига проводила в «Лужниках» финал третьего сезона, который посетило 21 643 зрителя. Финал пятого сезона между 2Drots и «БроукБойз» посетило 27 472 зрителя на «ВЭБ Арене ».

Рекорд МФЛ принадлежит финалу Кубка Лиги между «Амкалом » и 2Drots на «Газпром Арене » – 30 322 зрителя.

«Броуки» и «Амкал» – в финале Медиалиги! Сыграют в «Лужниках» и в Кубке России