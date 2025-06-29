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«Броуки» – третий участник Кубка России от Медиалиги. Клуб сыграет на турнире второй год подряд

Определился третий медиафутбольный клуб, который сыграет в FONBET Кубке России.

Участником турнира стали «БроукБойз», которые гарантировали себе путевку в Кубок благодаря выходу в финал Winline Медиалиги.

Команда, которую недавно возглавил Дмитрий Кузнецов, в полуфинале МФЛ обыграла «СиндЕкат» по сумме двух встреч (2:2, 2:0).

Вторым финалистом МФЛ-6 стал «Амкал», однако клуб Германа Эль Класико уже получил приглашение в Кубок России как победитель осеннего Кубка Лиги.

Это значит, что «Броуки» сыграют в Кубке вне зависимости от результата финала. Это второе участие клуба на турнире, в прошлом сезоне он дошел до 1/128 финала.

Также в Кубке страны выступят 2Drots – по предложению титульного спонсора.

В 1-м раунде «Амкал» сыграет с «Квантом», 2Drots – с «Торпедо» Владимир, «Броуки» – с «Орлом».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Кузнецов
logoБроукБойз
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoFONBET Кубок России
logo2Drots
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