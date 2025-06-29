«Броуки» – третий участник Кубка России от Медиалиги. Клуб сыграет на турнире второй год подряд

Определился третий медиафутбольный клуб, который сыграет в FONBET Кубке России.

Участником турнира стали «БроукБойз », которые гарантировали себе путевку в Кубок благодаря выходу в финал Winline Медиалиги .

Команда, которую недавно возглавил Дмитрий Кузнецов , в полуфинале МФЛ обыграла «СиндЕкат » по сумме двух встреч (2:2, 2:0).

Вторым финалистом МФЛ-6 стал «Амкал », однако клуб Германа Эль Класико уже получил приглашение в Кубок России как победитель осеннего Кубка Лиги.

Это значит, что «Броуки» сыграют в Кубке вне зависимости от результата финала. Это второе участие клуба на турнире, в прошлом сезоне он дошел до 1/128 финала.

Также в Кубке страны выступят 2Drots – по предложению титульного спонсора.

В 1-м раунде «Амкал» сыграет с «Квантом», 2Drots – с «Торпедо» Владимир, «Броуки» – с «Орлом».