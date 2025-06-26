Деревянко войдет в тренерский штаб «Динамо» на матч с 2Drots. Лещенко, Севиль и Роман Ротенберг посетят игру
Матч Media x Pro Cup 2025 «Динамо» – 2Drots посетят многие селебрити.
На игру придут музыканты Лев Лещенко, Влад Соколовский, Тони, Blizkey и Севиль из группы Artik и Asti.
Также ожидается приезд первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга вместе со своими детьми.
Кроме того, актер Павел Деревянко войдет в тренерский штаб «Динамо», а в конце матча выйдет на поле и пробьет буллиталити.
Media x Pro Cup – турнир с участием команд РПЛ и медиаклубов. В первом розыгрыше «Динамо» сыграет с 2Drots, а «Амкал» – с ЦСКА.
Турнир «Динамо» с медиаклубами: прогревают Чубаккой и лабубу
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «РБ Спорт»
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