«####### – не мешки ворочать. Лучше просто играй в футбол, Дим». Златан о Сычеве
Артем Юсупов отреагировал на привоз Дмитрия Сычева в матче с «Броуками».
«БроукБойз» переиграли 2Drots (1:0) в 6-м туре Winline Медиалиги. Единственный гол забил хавбек «Броуков» Мазур после ошибки голкипера 2Drots Дмитрия Сычева.
Вячеслав Подберезкин: «Гол ########### [классный]».
Златан (Артем Юсупов): «Дима Сычев про наш с ними матч сказал, что игра была говно. ####### [говорить] – не мешки ворочать».
Алексей Герасимов: «С нами тоже, вспомни, были два момента, просто мы не забили».
Златан: «Лучше просто играй в футбол, Дим, если что».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «СиндЕката»
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