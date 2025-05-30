«####### – не мешки ворочать. Лучше просто играй в футбол, Дим». Златан о Сычеве

Артем Юсупов отреагировал на привоз Дмитрия Сычева в матче с «Броуками».

«БроукБойз » переиграли 2Drots (1:0) в 6-м туре Winline Медиалиги . Единственный гол забил хавбек «Броуков» Мазур после ошибки голкипера 2Drots Дмитрия Сычева.

Вячеслав Подберезкин: «Гол ########### [классный]».

Златан (Артем Юсупов): «Дима Сычев про наш с ними матч сказал, что игра была говно. ####### [говорить] – не мешки ворочать».

Алексей Герасимов : «С нами тоже, вспомни, были два момента, просто мы не забили».

Златан : «Лучше просто играй в футбол, Дим, если что».