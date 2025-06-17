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Экс-игрок «Краснодара» Подберезкин работал на «Горбушке» в 2010-м: «Продавал ноутбуки, телевизоры и телефоны, но в технике не особо шарил. Получал 20 тысяч»

Вячеслав Подберезкин работал на рынке после ухода из ЦСКА.

Хавбек покинул армейский клуб в 2010 году, тогда ему было 17 лет. Позднее Подберезкин выступал в чемпионате России за «Локомотив», «Урал», «Краснодар» и «Рубин».

– Из ЦСКА ты ушел рано. Почему?

– Потренировался с дублем буквально две недели и не понравился тренеру Аджему. Подошел Шестаков, спортивный директор школы, говорит: «Можем предложить «Реутов», это КФК» – «Спасибо, КФК я и сам найду».

– Нашел?

– Рядом с домом в Кунцево играл «КАИТ-Спорт». Бегал за них, параллельно вместе с братом работал на «Горбушке».

– Серьезно?

– Ага, стоял за прилавком, продавал ноутбуки, телевизоры, телефоны. Но сразу понял: продажи – не мое. Брат, например, с ходу видел, кто пришел что-то купить, а кто – просто поговорить.

Я так не мог. Плюс в технике не особо шарил. Что видел на брошюрке – то и говорил. Если покупатель задавал второй вопрос – я плыл. Получал за такую работу 20 тысяч.

– А в КФК сколько?

– 18 в месяц и по 2 тысячи за победу, – сказал бывший полузащитник «Урала» и «Краснодара» Вячеслав Подберезкин.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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КАИТ-Спорт
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