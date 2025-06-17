Подберезкин хотел бы прожить день Путина и Роналду: «Президента – в связи с последними событиями. Еще интересно узнать, Криштиану реально не чувствует боли?»
Вячеслав Подберезкин хотел бы прожить день Владимира Путина.
– Неожиданный вопрос напоследок: в чьем теле ты хотел бы прожить день?
– На кой мне чье-то тело?
– Ну все-таки?
– Интересно было бы узнать, Криштиану реально не чувствует боли? Потому что я уже рассыпаюсь.
А вот если прожить полноценный день другого человека – конечно, жизнь президента. Особенно в связи с последними событиями, – сказал бывший полузащитник «Урала» и «Краснодара» Вячеслав Подберезкин.
Экс-игрок «Краснодара» Подберезкин работал на «Горбушке» в 2010-м: «Продавал ноутбуки, телевизоры и телефоны, но в технике не особо шарил. Получал 20 тысяч»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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