  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Подберезкин хотел бы прожить день Путина и Роналду: «Президента – в связи с последними событиями. Еще интересно узнать, Криштиану реально не чувствует боли?»
35

Подберезкин хотел бы прожить день Путина и Роналду: «Президента – в связи с последними событиями. Еще интересно узнать, Криштиану реально не чувствует боли?»

Вячеслав Подберезкин хотел бы прожить день Владимира Путина.

– Неожиданный вопрос напоследок: в чьем теле ты хотел бы прожить день?

– На кой мне чье-то тело?

– Ну все-таки?

– Интересно было бы узнать, Криштиану реально не чувствует боли? Потому что я уже рассыпаюсь.

А вот если прожить полноценный день другого человека – конечно, жизнь президента. Особенно в связи с последними событиями, – сказал бывший полузащитник «Урала» и «Краснодара» Вячеслав Подберезкин.

Экс-игрок «Краснодара» Подберезкин работал на «Горбушке» в 2010-м: «Продавал ноутбуки, телевизоры и телефоны, но в технике не особо шарил. Получал 20 тысяч»

Чего добьется Карпин в «Динамо»?30641 голос
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoВячеслав Подберезкин
logoпремьер-лига Россия
logoКриштиану Роналду
logoКраснодар
Политика
logoУрал
logoВладимир Путин
медийный футбол
logoСиндЕкат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-игрок «Краснодара» Подберезкин работал на «Горбушке» в 2010-м: «Продавал ноутбуки, телевизоры и телефоны, но в технике не особо шарил. Получал 20 тысяч»
6сегодня, 08:55
Дуду о встрече ЦСКА с Путиным в 2005-м: «Встретить главу великой державы – знаковое событие. У него сильное рукопожатие»
76 июня, 16:58
Путин позвонил Мусаеву и губернатору Краснодарского края Кондратьеву и поздравил «Краснодар» с победой в РПЛ, сообщил Песков
13225 мая, 20:47
Главные новости
Экс-вратарь «Барсы» Масип о тер Стегене: «Он должен играть в старте, Марк среди 3-4 лучших голкиперов мира. Он идеально подходил клубу, поэтому я еще больше удивлен»
14 минут назад
«Ювентус» хочет обменять Влаховича на Тео, а также купить у «Милана» Томори (Sportmediaset)
620 минут назад
«Если родина горит, а в сердце нет пламени, тогда я лучше умру, чем предам свой народ». Даеи на фоне атак Израиля выложил фото неба, напоминающего очертания Ирана
2648 минут назадФото
«Спартак» не продал Хлусевича «Краснодару» за 1 млн евро. Красно-белые требуют 3-4 млн (Иван Карпов)
4349 минут назад
Жена Карпина о питании: «Готовлю только я – муж не умеет, любит простую еду. Что-то лупить на ночь позволить себе не могу, а он может – генетика»
1559 минут назад
Сможете поставить фишку на ребро? Сложнейший челлендж
сегодня, 10:00Тесты и игры
Лаутаро о разгроме «Интера» в финале ЛЧ: «Я не мог говорить 5-6 дней, было трудно понять причины. Сожалею, что мы не выиграли ни одного трофея, но нужно перевернуть страницу»
8сегодня, 09:59
Семин о Мостовом в роли тренера: «Саша мог бы пойти в детскую школу. Он же блестяще играл, у него здорово пошло бы»
48сегодня, 09:48
«Аякс» вернулся к кандидатуре Сперцяна. Клуб может попытаться подписать хавбека «Краснодара» летом («Спорт-Экспресс»)
4сегодня, 09:47
Жена Карпина об отдыхе на море: «Кроме Турции, ничего не рассматриваем. На Мальдивах нашей сумасшедшей семейке скучно – просто сидишь на лежаке и в карты рубишься. Хочется движухи»
18сегодня, 09:35
Ко всем новостям
Последние новости
В семье Гризманна родилась дочь. Трое старших детей форварда «Атлетико» родились 8 апреля
59 минут назад
«Равные права». Бартон о подкате Бонуччи против футболистки Хьютон в благотворительном матче
131 минуту назад
В Чили подтвердили переговоры о матче с Россией в ноябре: «Обсуждаем возможное место и удобную дату. Сообщим в случае договоренности»
36 минут назад
«Ливерпуль», «МЮ» и «Ноттингем» интересуются Фофана из «Лиона». «Челси» уже общался с французами, они хотят 50+ млн евро за 20-летнего вингера (L’Équipe)
339 минут назад
«Атлетико» готов побороться с «Наполи» за Лукмана. «Аталанта» требует за форварда 60 млн евро (Corriere dello Sport)
2сегодня, 10:11
Сафонов о победе в финале ЛЧ: «Это реально круто. Нужно еще раз так сделать, почему нет?»
сегодня, 10:05
Тюкавин вернется к тренировкам с командой в сентябре, сообщил врач «Динамо»
4сегодня, 09:58
Мареска о 22 000 зрителей на игре с «Лос-Анджелесом»: «Атмосфера была странной, стадион был полупустым. «Челси» должен адаптироваться к любой обстановке»
4сегодня, 09:36
«Акрон» выкупил Роберто Фернандеса у «Боливара». Защитник подписал трехлетний контракт
2сегодня, 08:42Фото
«Монтеррей» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 08:37