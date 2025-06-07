Подберезкин о поражении по буллиталити: «Лига на меня обидится, но давать гол за эту #####...»

Вячеслав Подберезкин высказался о поражении от Lit Energy в 1/4 финала Медиалиги.

«СиндЕкат» уступил LE в первой четвертьфинальной игре Winline МФЛ в серии буллиталити (0:0, 3:5 Б).

К ответному матчу, который состоится на следующей неделе в Екатеринбурге, команда Михаила Литвина подходит с преимуществом в один гол.

«Если честно, наверное, лига на меня обидится, но давать гол за вот эту ##### (речь о победе в серии буллиталити – Спортс ’‘)...

Судейство было хорошего уровня. Судья давал бороться в обе стороны, даже вопросов нет. По накалу и содержанию была хорошая игра, но мало голов. В Екатеринбурге мы подготовимся и дадим бой при своих болельщиках.

То, что в 1/8 финала нет ничьих, как будто окей. А в четвертьфинале из двух матчей... Если бы мы в Екатеринбурге сыграли вничью, там вопросов бы не было [к проведению послематчевой серии]. А здесь...

Мы буллиты не так часто тренируем. Наверное, это наша проблема. Пытаемся тренировать, но видно, что соперники более подкованные, уверенные. Будем чаще тренировать», – сказал полузащитник «СиндЕката » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.