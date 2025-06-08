«Чембулатов вместе с главной кочерыжкой Апанасенко не хотят оплатить операцию Алекса?» Станос о тяжелой травме Нани

В Медиалиге призывают надолго дисквалифицировать Вячеслава Подберезкина.

Хавбек «СиндЕката» нанес тяжелую травму полузащитнику Lit Energy Алексу Нани в первом матче 1/4 финала Winline Медиалиги (0:0, 5:3 Б).

Сегодня стало известно, что Алекс перенесет операцию – у него диагностирован закрытый перелом малоберцовой кости со смещением.

Станос:

«Уважаемый «специалист» Чембулатов, который весь матч говорит «Да ничего там такого не было», не хотите ли вы лично, вместе с вашей главной кочерыжкой Апанасенко, оплатить операцию человеку, которая случится на фоне того, что вы весь матч разрешали грубо лететь игрокам?

P. S. Про типа из «СиндЕката », который так влетел, вообще молчу, здоровья, #####, таким людям только хочется пожелать».

Ренарио:

«Человек ломает ногу, а судья не останавливает игру и вдобавок говорит вслух с важным лицом: «Ну и пусть он там дальше лежит».

Сук, меня злость берет за его высокомерие.

А Береза, который нанес травму, извинялся перед Алексом сразу же в моменте и зашел после игры к нам в раздевалку, когда вроде бы его команда проиграла 0:1, лично еще раз извинился».

Василий Маврин:

«За такие подкаты, как сделал человек из «СиндЕката», я бы давал долгосрочный дисквал. Мало того, что ты сломал человеку ногу (мне тоже на игре так сломали), так еще оставил недееспособным.

А я знаю, что Алекс еще и тренировки проводит. Короче, как бы ты ни хотел выиграть, калечить человека – это ту мач!»