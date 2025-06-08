У хавбека Lit Energy Алекса закрытый перелом малоберцовой кости со смещением. Он перенесет операцию

Алекс Нани получил серьезное повреждение в матче против «СиндЕката».

Полузащитник Lit Energy травмировался в первой игре 1/4 финала Winline МФЛ против «СиндЕката » (0:0, 5:3 Б).

Он не смог продолжить игру после подката Вячеслава Подберезкина во втором тайме.

«Вчера в игре Алекс получил серьезную травму (но товарищ судья в том моменте даже не свистнул фол).

Диагноз – закрытый перелом малоберцовой кости со смещением. Операция пройдет завтра», – сообщили в LE.

Подберезкин извинился перед Алексом.

«Я подсломал Алекса… Не хотел, поначалу вообще показалось, что ничего не было. Видимо, как-то неудачно подвернул.

В любом случае приношу свои извинения», – сказал хавбек «СиндЕката » сразу после матча.