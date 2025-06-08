У хавбека Lit Energy Алекса закрытый перелом малоберцовой кости со смещением. Он перенесет операцию
Алекс Нани получил серьезное повреждение в матче против «СиндЕката».
Полузащитник Lit Energy травмировался в первой игре 1/4 финала Winline МФЛ против «СиндЕката» (0:0, 5:3 Б).
Он не смог продолжить игру после подката Вячеслава Подберезкина во втором тайме.
«Вчера в игре Алекс получил серьезную травму (но товарищ судья в том моменте даже не свистнул фол).
Диагноз – закрытый перелом малоберцовой кости со смещением. Операция пройдет завтра», – сообщили в LE.
Подберезкин извинился перед Алексом.
«Я подсломал Алекса… Не хотел, поначалу вообще показалось, что ничего не было. Видимо, как-то неудачно подвернул.
В любом случае приношу свои извинения», – сказал хавбек «СиндЕката» сразу после матча.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Lit Energy
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