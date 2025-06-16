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Кузнецов об игроках сезона РПЛ: «Кордоба, Сперцян, Батраков, выделю Облякова. Из «Спартака» – Угальде»

Дмитрий Кузнецов назвал лучших игроков сезона в чемпионате России.

«Есть Кордоба, Сперцян. Тот же Батраков, который себя хорошо проявил, но чуть-чуть сдулся в концовке, но был на уровне.

Я бы выделил еще Облякова, потому что он более-менее ровно провел весь чемпионат. Глушенков на определенном этапе был хорош, из «Спартака» назвал бы Угальде. Вот те, кто приходят на ум.

Жаль, что у многих были всплески – то хорошо, то никак. Стабильно выглядели Кордоба, Сперцян, Обляков и Глушенков – вот это мои кандидаты», – сказал экс-капитан ЦСКА и бывший главный тренер 2Drots.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Legalbet
logoWinline Медиалига
logoИван Обляков
logoДмитрий Кузнецов
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Глушенков
logoАлексей Батраков
logoЭдуард Сперцян
logoДжон Кордоба
logoМанфред Угальде
logo2Drots
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