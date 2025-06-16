Кузнецов об игроках сезона РПЛ: «Кордоба, Сперцян, Батраков, выделю Облякова. Из «Спартака» – Угальде»
Дмитрий Кузнецов назвал лучших игроков сезона в чемпионате России.
«Есть Кордоба, Сперцян. Тот же Батраков, который себя хорошо проявил, но чуть-чуть сдулся в концовке, но был на уровне.
Я бы выделил еще Облякова, потому что он более-менее ровно провел весь чемпионат. Глушенков на определенном этапе был хорош, из «Спартака» назвал бы Угальде. Вот те, кто приходят на ум.
Жаль, что у многих были всплески – то хорошо, то никак. Стабильно выглядели Кордоба, Сперцян, Обляков и Глушенков – вот это мои кандидаты», – сказал экс-капитан ЦСКА и бывший главный тренер 2Drots.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Legalbet
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