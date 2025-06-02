Угальде, Батраков, Глушенков, Дзюба, Кордоба, Акинфеев, Бителло, Барко, Агкацев, Гладышев, Кисляк вошли в шорт-лист премии Winline Герои РПЛ в номинации «Игрок сезона»
Журналисты и блогеры выбрали 31 игрока из лонг-листа премии Winline Герои РПЛ в номинации «Игрок сезона», в котором изначально было 100 человек.
В шорт-лист вошел 31 футболист из 10 клубов:
Манфред Угальде, Эсекьель Барко, Маркиньос, Наиль Умяров (все – «Спартак»), Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Станислав Агкацев, Диего Коста (все – «Краснодар»), Максим Глушенков, Евгений Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Лусиано Гонду, Густаво Мантуан, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Ярослав Гладышев, Бителло, Константин Тюкавин (все – «Динамо»), Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк, Мойзес, Виллиан Роша, Иван Обляков (все – ЦСКА), Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьев (все – «Локомотив»), Максим Осипенко, Николай Комличенко (оба – «Ростов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Артем Дзюба («Акрон»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).
15 июня будет сформирован список из 10 финалистов, которых определят болельщики.