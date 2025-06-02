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Угальде, Батраков, Глушенков, Дзюба, Кордоба, Акинфеев, Бителло, Барко, Агкацев, Гладышев, Кисляк вошли в шорт-лист премии Winline Герои РПЛ в номинации «Игрок сезона»

Опубликован шор-лист премии лучшему игроку Мир РПЛ в сезоне-2024/25.

Журналисты и блогеры выбрали 31 игрока из лонг-листа премии Winline Герои РПЛ в номинации «Игрок сезона», в котором изначально было 100 человек.

В шорт-лист вошел 31 футболист из 10 клубов:

Манфред Угальде, Эсекьель Барко, Маркиньос, Наиль Умяров (все – «Спартак»), Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Станислав Агкацев, Диего Коста (все – «Краснодар»), Максим Глушенков, Евгений Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Лусиано Гонду, Густаво Мантуан, Андрей Мостовой (все – «Зенит»), Ярослав Гладышев, Бителло, Константин Тюкавин (все – «Динамо»), Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк, Мойзес, Виллиан Роша, Иван Обляков (все – ЦСКА), Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьев (все – «Локомотив»), Максим Осипенко, Николай Комличенко (оба – «Ростов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Артем Дзюба («Акрон»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

15 июня будет сформирован список из 10 финалистов, которых определят болельщики.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал РПЛ
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logoМанфред Угальде
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logoДмитрий Воробьев
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logoМаркиньос Коста
logoМаксим Глушенков
logoЭсекиэль Барко
logoДинамо Москва
logoЕвгений Латышонок
logoАлексей Батраков
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logoЛусиано Гонду
logoСергей Пиняев
logoНиколай Комличенко
logoВиллиан Роша
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