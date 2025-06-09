Кордоба – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов. Батраков – 2-й, Барко – 3-й, Сперцян – 4-й, Кисляк – 6-й, Дзюба – 9-й
Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона Мир РПЛ по версии футболистов.
«Спорт-Экспресс» провел опрос среди игроков всех 16 клубов, выступавших в Премьер-лиге в сезоне-2024/25. От каждой команды проголосовали по 11 человек, каждый из них называл свою тройку лучших футболистов сезона.
За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе – 2, за третье – 1.
Победителем стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, набравший 126 баллов.
Топ-10 выглядит так:
1. Джон Кордоба («Краснодар») – 126.
2. Алексей Батраков («Локомотив») – 113.
3. Эсекиэль Барко («Спартак») – 97.
4. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 84.
5. Станислав Агкацев («Краснодар») – 70.
6. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 66.
7. Мирлинд Даку («Рубин») – 59.
8. Максим Осипенко («Ростов») – 44.
9. Артем Дзюба («Акрон») – 32.
10. Вендел («Зенит») – 30.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14208 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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