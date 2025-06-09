Кордоба – лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов. Батраков – 2-й, Барко – 3-й, Сперцян – 4-й, Кисляк – 6-й, Дзюба – 9-й

Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона Мир РПЛ по версии футболистов.

«Спорт-Экспресс » провел опрос среди игроков всех 16 клубов, выступавших в Премьер-лиге в сезоне-2024/25. От каждой команды проголосовали по 11 человек, каждый из них называл свою тройку лучших футболистов сезона.

За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе – 2, за третье – 1.

Победителем стал нападающий «Краснодара » Джон Кордоба , набравший 126 баллов.

Топ-10 выглядит так:

1. Джон Кордоба («Краснодар») – 126.

2. Алексей Батраков («Локомотив ») – 113.

3. Эсекиэль Барко («Спартак ») – 97.

4. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 84.

5. Станислав Агкацев («Краснодар») – 70.

6. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 66.

7. Мирлинд Даку («Рубин») – 59.

8. Максим Осипенко («Ростов») – 44.

9. Артем Дзюба («Акрон») – 32.

10. Вендел («Зенит») – 30.