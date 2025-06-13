Шаронов может возглавить 2Drots. Специалист входит в лонг-лист претендентов на пост главного тренера

Роман Шаронов входит в лонг-лист претендентов на пост главного тренера 2Drots.

– Появилась информация, что Роман Шаронов или Денис Бушуев могут возглавить 2Drots. Входят ли они в шорт-лист или лонг-лист?

– Оба входят в лонг-лист. У нас было много собеседований, разговаривали с несколькими тренерами. Уже где-то пять было. Среди них один из Медиалиги. Мы не будем торопиться.

– Будет ли новый тренер к матчу с «Динамо»?

– Если будем чувствовать, что тренерский штаб собирается и откликается внутри. Но Алан Маратович всегда хорошо отыгрывает свой первый матч. Он тогда за FC Bus нас обыграл, – рассказал президент 2Drots Некит.

Шаронов ранее возглавлял «Рубин » и хабаровский СКА. Бушуев работал в «Мюнхене-1860», «Ленинградце», «Велесе » и узбекистанском «Туроне ». Осенью 2024-го специалист был главным тренером «Чисто Питер » в Winline Кубке Медиалиги.

После ухода Дмитрия Кузнецова 2Drots назначили и. о. главного тренера Алана Гатагова.

2Drots сыграет с «Динамо» в рамках Media х Pro Cup 2025 26 июня на «ВТБ Арене».

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