Шаронов может возглавить 2Drots. Специалист входит в лонг-лист претендентов на пост главного тренера
– Появилась информация, что Роман Шаронов или Денис Бушуев могут возглавить 2Drots. Входят ли они в шорт-лист или лонг-лист?
– Оба входят в лонг-лист. У нас было много собеседований, разговаривали с несколькими тренерами. Уже где-то пять было. Среди них один из Медиалиги. Мы не будем торопиться.
– Будет ли новый тренер к матчу с «Динамо»?
– Если будем чувствовать, что тренерский штаб собирается и откликается внутри. Но Алан Маратович всегда хорошо отыгрывает свой первый матч. Он тогда за FC Bus нас обыграл, – рассказал президент 2Drots Некит.
Шаронов ранее возглавлял «Рубин» и хабаровский СКА. Бушуев работал в «Мюнхене-1860», «Ленинградце», «Велесе» и узбекистанском «Туроне». Осенью 2024-го специалист был главным тренером «Чисто Питер» в Winline Кубке Медиалиги.
После ухода Дмитрия Кузнецова 2Drots назначили и. о. главного тренера Алана Гатагова.
2Drots сыграет с «Динамо» в рамках Media х Pro Cup 2025 26 июня на «ВТБ Арене».
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