  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Десятка» поздравила Белого с 100-м матчем за клуб. Егоров считает, что учитывать товарищеские игры некорректно
Видео
0

«Десятка» поздравила Белого с 100-м матчем за клуб. Егоров считает, что учитывать товарищеские игры некорректно

Андрей Беломытцев провел сотый матч за ФК «10».

Юбилейной для полузащитника стала ответная игра против «Тандема» (8:0) в 1/4 финала Winline Медиалиги.

После матча 30-летнему хавбеку вручили памятную футболку с сотым номером.

Белый выступает за ФК «10» с момента основания клуба в 2022 году. «Десятка» при подсчете учитывала в том числе товарищеские игры.

С этим не согласился президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров, по мнению которого считаться должны только турнирные матчи.

«100 матчей Белого не имеют отношения к реальности. 

Пока что единственный игрок, приближающийся к официальным 100 матчам за свой клуб, – это Илья Давыдов.

88 матчей сейчас плюс три еще в МФЛ-6 и одна игра Кубке Alma mater. Будет 92», – написал президент «Броуков».

Егоров учитывал следующие турниры: МФЛ, МКС, Кубок России, МФЛ в Казахстане, Чисто Кубок, Кубок ВК и Кубок Alma mater.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoДмитрий Егоров
logoИлья Давыдов
logoМосковский Кубок Селебрити
Медиалига Казахстан
Чисто Кубок
logoФК 10
logo«Белый» Андрей Беломытцев
logoАзамат Мусагалиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Десятка» Мусагалиева впервые в истории вышла в полуфинал Медиалиги – с пятой попытки. За клуб играют Рыбус, Идову и Кленкин
10сегодня, 15:11
«Десятка» забила 8 голов «Тандему» в ответном матче 1/4 финала Медиалиги и вышла в полуфинал
сегодня, 15:05
Азамат об обвинениях, что лига тащит «Десятку»: «Это невозможно доказать. У всех есть вопросы к судейству»
сегодня, 09:40
Выбивал «Зенит» с Аршавиным из Кубка, теперь – звезда клуба Мусагалиева
10сегодня, 08:40
Дмитрий Егоров: «Мы обгоним 2Drots и станем командой, которая сыграла в больше всех матчей в истории лиги»
вчера, 19:36
Главные новости
«Десятка» Мусагалиева впервые в истории вышла в полуфинал Медиалиги – с пятой попытки. За клуб играют Рыбус, Идову и Кленкин
10сегодня, 15:11
«Десятка» забила 8 голов «Тандему» в ответном матче 1/4 финала Медиалиги и вышла в полуфинал
сегодня, 15:05
«Акинфеев сильнее и Сафонова, и Агкацева». Кузнецов о голкиперах
59сегодня, 12:52
Давыд о возможном сопернике в финале: «Больший приоритет дал бы «Десятке». Они по-футбольному всегда были сильные, но им не везло. Хотелось бы, чтобы один раз повезло»
сегодня, 12:05
Азамат об обвинениях, что лига тащит «Десятку»: «Это невозможно доказать. У всех есть вопросы к судейству»
сегодня, 09:40
«Амкал» встретится с Lotus Music в ответном матче 1/4 финала Медиалиги
сегодня, 08:23
«СиндЕкат» прошел Lit Energy, Lotus сыграет с «Амкалом». Расписание и результаты ответных матчей 1/4 финала Медиалиги
сегодня, 08:09
«Удачный сезон, это когда бы берешь призовое место. Но мы не так плохо выступили, как 2Drots или СКА». Вилсаком о первом сезоне с «Эгриси»
вчера, 20:04
Дмитрий Егоров: «Мы обгоним 2Drots и станем командой, которая сыграла в больше всех матчей в истории лиги»
вчера, 19:36
«БроукБойз» – единственный полуфиналист МФЛ-5, который снова вышел в 1/2 финала. Команда прошла «Эгриси» по сумме двух матчей
вчера, 18:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Э, Чернышов, бромантаном своим напои. Может забьют тогда?» Егоров – тренеру «Эгриси»
12вчера, 17:19
Экс-голкипер «Урала» Арапов после выхода в полуфинал Медиалиги: «В автобусе сказал: «Если будет серия буллиталити – ### я ее проиграю»
вчера, 13:48
Мозгов о Media Basket: «Лига стала выскочкой, которая резко появилась и забрала внимание. Она неплохая»
12 июня, 19:00
«Сейчас вероятность ухода – 0%». Тренер «Амкала» Панов о «Крыльях»
30 мая, 19:20
«Игра была равна, играли два говна». Кудряшов о матче против Lit Energy
925 мая, 20:00
Слуцкий против обратных замен травмированных в МФЛ: «Маврин покидал поле в слезах – я вспомнил Неймара, который выбыл на год. А через 10 минут Вася вернулся – я просто #####»
125 мая, 15:35
«В какой-то момент поехала крыша». Прокоп о периоде в «Ботеве»
413 мая, 12:37
Минин смотрел класико, комментируя Медиалигу: «Другого выхода не было. Понимал, что счет обязательно скажут»
811 мая, 17:34
«Я в «Урале» таких эмоций не испытывал». Экс-тренер екатеринбуржцев Аверьянов после дебюта в Медиалиге
24 мая, 13:21
Экс-защитник «Броуков» Жекич: «Верить в то, что из МФЛ можно попасть в РПЛ – очень сомнительно. Нужно быть реалистом»
115 апреля, 13:14