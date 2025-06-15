«Десятка» поздравила Белого с 100-м матчем за клуб. Егоров считает, что учитывать товарищеские игры некорректно

Андрей Беломытцев провел сотый матч за ФК «10».

Юбилейной для полузащитника стала ответная игра против «Тандема » (8:0) в 1/4 финала Winline Медиалиги .

После матча 30-летнему хавбеку вручили памятную футболку с сотым номером.

Белый выступает за ФК «10» с момента основания клуба в 2022 году. «Десятка» при подсчете учитывала в том числе товарищеские игры.

С этим не согласился президент «БроукБойз » Дмитрий Егоров , по мнению которого считаться должны только турнирные матчи.

«100 матчей Белого не имеют отношения к реальности.

Пока что единственный игрок, приближающийся к официальным 100 матчам за свой клуб, – это Илья Давыдов .

88 матчей сейчас плюс три еще в МФЛ-6 и одна игра Кубке Alma mater. Будет 92», – написал президент «Броуков».

Егоров учитывал следующие турниры: МФЛ, МКС , Кубок России, МФЛ в Казахстане , Чисто Кубок , Кубок ВК и Кубок Alma mater.