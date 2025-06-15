«Десятка» поздравила Белого с 100-м матчем за клуб. Егоров считает, что учитывать товарищеские игры некорректно
Юбилейной для полузащитника стала ответная игра против «Тандема» (8:0) в 1/4 финала Winline Медиалиги.
После матча 30-летнему хавбеку вручили памятную футболку с сотым номером.
Белый выступает за ФК «10» с момента основания клуба в 2022 году. «Десятка» при подсчете учитывала в том числе товарищеские игры.
С этим не согласился президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров, по мнению которого считаться должны только турнирные матчи.
«100 матчей Белого не имеют отношения к реальности.
Пока что единственный игрок, приближающийся к официальным 100 матчам за свой клуб, – это Илья Давыдов.
88 матчей сейчас плюс три еще в МФЛ-6 и одна игра Кубке Alma mater. Будет 92», – написал президент «Броуков».
Егоров учитывал следующие турниры: МФЛ, МКС, Кубок России, МФЛ в Казахстане, Чисто Кубок, Кубок ВК и Кубок Alma mater.