Азамат об обвинениях, что лига тащит «Десятку»: «Это невозможно доказать. У всех есть вопросы к судейству»

Азамат Мусагалиев отверг обвинения, что лига тянет «Десятку».

– Есть комментарии, что лига и судьи помогают «Десятке». Что на это ответите?

– Это такая вещь, которую невозможно доказать. Если есть какие-то доказательства, то мы готовы это рассмотреть.

У всех есть вопросы к судейству. Подойдите к любому участнику МФЛ-6 и спросите, если у них претензии. Скажут, что есть.

Вот смотри: «Арсений, у тебя есть вопросы к судейству?» [Обращается к Левшуку]

Левшук: «У меня – нет».

Азамат: «Ну сегодня посмотрим».

– Есть ли у вас вопросы к судейству в матче с «Тандемом»?

– Спорный момент со вторым голом имеет место быть. По поводу удалений я полностью на стороне принятых решений.

Очень трудно догадаться, когда судья разрешает играть, а когда нет. Например, Чембулатов позволяет играть больше, и ты на это настроен. Хотя это чревато такими травмами, как у Алекса. Но ты понимаешь, как ориентироваться на поле.

А когда идут неоднозначные моменты, заигрывание с ответственностью, тогда это ломает эмоционально, и ты начинаешь реагировать на это.

У меня больше вопрос не к компетенции судей, а к их реакции на запрос. Но нужно признать, что порой сами запросы бывают не совсем адекватными. К ним порой обращаются неуважительно, с панибратством или выражениями, лишенными субординации.

Если мы найдем форму общения с судьями, то, наверное, хотелось бы увидеть от них адекватной обратной оценки ситуации. Когда судье говорят: «Эй ты, рэф, или кто ты там. Эй, козел, что ты делаешь?» То последует такая же ответная реакция.

Наверное, нужно придумать форму, кнут. Но это вопросы к главе судейского корпуса, лучшему судье Медиалиги Юрию Апонасенко», – сказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса ’’ Фирузу Анвари.

ФК «10» сыграет с «Тандемом» в ответном матче 1/4 финала Медиалиги. В первом матче команда Азамата Мусагалиева выиграла – 2:1.