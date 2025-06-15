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«Десятка» Мусагалиева впервые в истории вышла в полуфинал Медиалиги – с пятой попытки. За клуб играют Рыбус, Идову и Кленкин

ФК «10» впервые в истории пробился в полуфинал Winline Медиалиги.

В четвертьфинале команда комика Азамата Мусагалиева по сумме двух матче победила «Тандем» (2:1, 8:0).

До этого наилучший результат команда показала в третьем сезоне, где дошла до четвертьфинала. Тогда «Десятка» уступила 2Drots (0:2).

Клуб Азамата Мусагалиева был основан в 2022 году и начал выступать в Медиалиге со второго сезона. В МФЛ-2 команда не вышла из группы.

В четвертом и пятом сезонах ФК «10» проиграл в 1/8 финала в серии буллиталити «Титану» (0:0, 3:4 Б) и Fight Nights (1:1, 2:3 Б) соответственно.

Кубке Лиги прошлой осенью «Десятка» не вышла из группы.

В составе команды выступают в числе прочих выступают футболисты с большим опытом игры на высоком уровне – Брайн Идову, Мачей Рыбус, Данил Кленкин и другие.

Выбивал «Зенит» с Аршавиным из Кубка, теперь – звезда клуба Мусагалиева

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАзамат Мусагалиев
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoФК Тандем
logoДанил Кленкин
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