«Десятка» Мусагалиева впервые в истории вышла в полуфинал Медиалиги – с пятой попытки. За клуб играют Рыбус, Идову и Кленкин
В четвертьфинале команда комика Азамата Мусагалиева по сумме двух матче победила «Тандем» (2:1, 8:0).
До этого наилучший результат команда показала в третьем сезоне, где дошла до четвертьфинала. Тогда «Десятка» уступила 2Drots (0:2).
Клуб Азамата Мусагалиева был основан в 2022 году и начал выступать в Медиалиге со второго сезона. В МФЛ-2 команда не вышла из группы.
В четвертом и пятом сезонах ФК «10» проиграл в 1/8 финала в серии буллиталити «Титану» (0:0, 3:4 Б) и Fight Nights (1:1, 2:3 Б) соответственно.
Кубке Лиги прошлой осенью «Десятка» не вышла из группы.
В составе команды выступают в числе прочих выступают футболисты с большим опытом игры на высоком уровне – Брайн Идову, Мачей Рыбус, Данил Кленкин и другие.
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