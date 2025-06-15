ФК «10» сыграет с «Тандемом» в ответном матче 1/4 финала Медиалиги. Клуб Мусагалиева может впервые в истории выйти в полуфинал МФЛ
ФК «10» встретится с «Тандемом» в ответном матче 1/4 финала Winline Медиалиги.
В первом матче четвертьфинала шестого сезона Медиалиги ФК «10» переиграл «Тандем» – 2:1.
Winline Медиалига, 1/4 финала
Ответные матчи
15 июня, воскресенье
«Тандем» – ФК «10». Начало – 16:00.
Матч пройдет в Москве на стадионе Спортивного городка «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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