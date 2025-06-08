ФК «10» победил «Тандем» в первом четвертьфинале Медиалиги
ФК «10» обыграл «Тандем» в первом матче 1/4 финала Winline Медиалиги.
Winline Медиалига, 1/4 финала, первый матч
8 июня, воскресенье
ФК «10» – «Тандем» – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Данилин (6), 2:0 – Кутуз (9), 2:1 – Шакир (14).
Удаления: Камышев и Рощин – оба «Тандем».
ФК «10»: Помазан, Тен, Гудай, Чичерин, Идову, Скоропуп, Кленкин, Воробьев, Данилин, Назар, Кутуз.
«Тандем»: Мухин, Логашов, Фаттахов, Чередниченко, Новик, Дудиев, Шабичев, Пилиев, Тарасов, Камышев, Шакир.
Матч прошел на большом поле стадиона «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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