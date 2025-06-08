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ФК «10» победил «Тандем» в первом четвертьфинале Медиалиги

ФК «10» обыграл «Тандем» в первом матче 1/4 финала Winline Медиалиги.

Winline Медиалига, 1/4 финала, первый матч

8 июня, воскресенье

ФК «10» – «Тандем» – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Данилин (6), 2:0 – Кутуз (9), 2:1 – Шакир (14).

Удаления: Камышев и Рощин – оба «Тандем».

ФК «10»: Помазан, Тен, Гудай, Чичерин, Идову, Скоропуп, Кленкин, Воробьев, Данилин, Назар, Кутуз.

«Тандем»: Мухин, Логашов, Фаттахов, Чередниченко, Новик, Дудиев, Шабичев, Пилиев, Тарасов, Камышев, Шакир.

Матч прошел на большом поле стадиона «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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