«Амкал» сыграет с Lotus Music, ФК «10» – с «Тандемом», Lit Energy по буллиталити победил «СиндЕкат» в 1/4 финала Медиалиги

Расписание 1/4 финала Winline Медиалиги.

Прямые путевки в четвертьфинал получили победители своих групп: «Амкал», ФК «10», «СиндЕкат » и «БроукБойз ».

К ним присоединились четыре команды, обыгравшие своих соперников в 1/8 финала: «Эгриси», Lit Energy, «Тандем» и Lotus Music .

Выбыли из борьбы на стадии 1/8 финала SD Family , Rocket Team , «Банка » и 2Drots.

Winline Медиалига, 1/4 финала

7 июня, суббота

«Броуки» – «Эгриси» – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Майрович (7), 2:0 – Кент (37), 3:0 – Анисимов (39), 4:0 – Кент (41).

«СиндЕкат» – Lit Energy – 0:0 (0:0, 3:5 Б)

Матчи прошли в спортивном городке «Лужники».

8 июня, воскресенье

ФК «10» – «Тандем ». Начало – 16:00.

«Амкал » – Lotus Music. Начало – 20:00.

Матчи пройдут на большом поле стадиона «Москвич»

Четвертьфиналы будут сыграны в формате двух встреч. Ответные матчи состоятся на следующей неделе.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.