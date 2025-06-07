«Амкал» сыграет с Lotus Music, ФК «10» – с «Тандемом», Lit Energy по буллиталити победил «СиндЕкат» в 1/4 финала Медиалиги
Прямые путевки в четвертьфинал получили победители своих групп: «Амкал», ФК «10», «СиндЕкат» и «БроукБойз».
К ним присоединились четыре команды, обыгравшие своих соперников в 1/8 финала: «Эгриси», Lit Energy, «Тандем» и Lotus Music.
Выбыли из борьбы на стадии 1/8 финала SD Family, Rocket Team, «Банка» и 2Drots.
Winline Медиалига, 1/4 финала
7 июня, суббота
«Броуки» – «Эгриси» – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Майрович (7), 2:0 – Кент (37), 3:0 – Анисимов (39), 4:0 – Кент (41).
«СиндЕкат» – Lit Energy – 0:0 (0:0, 3:5 Б)
Матчи прошли в спортивном городке «Лужники».
8 июня, воскресенье
ФК «10» – «Тандем». Начало – 16:00.
«Амкал» – Lotus Music. Начало – 20:00.
Матчи пройдут на большом поле стадиона «Москвич»
Четвертьфиналы будут сыграны в формате двух встреч. Ответные матчи состоятся на следующей неделе.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.