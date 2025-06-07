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«Амкал» сыграет с Lotus Music, ФК «10» – с «Тандемом», Lit Energy по буллиталити победил «СиндЕкат» в 1/4 финала Медиалиги

Расписание 1/4 финала Winline Медиалиги.

Прямые путевки в четвертьфинал получили победители своих групп: «Амкал», ФК «10», «СиндЕкат» и «БроукБойз».

К ним присоединились четыре команды, обыгравшие своих соперников в 1/8 финала: «Эгриси», Lit Energy, «Тандем» и Lotus Music.

Выбыли из борьбы на стадии 1/8 финала SD Family, Rocket Team, «Банка» и 2Drots.

Winline Медиалига, 1/4 финала

7 июня, суббота 

«Броуки» – «Эгриси» – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Майрович (7), 2:0 – Кент (37), 3:0 – Анисимов (39), 4:0 – Кент (41).

«СиндЕкат» – Lit Energy – 0:0 (0:0, 3:5 Б)

Матчи прошли в спортивном городке «Лужники».

8 июня, воскресенье 

ФК «10» – «Тандем». Начало – 16:00.

«Амкал» – Lotus Music. Начало – 20:00.

Матчи пройдут на большом поле стадиона «Москвич»

Четвертьфиналы будут сыграны в формате двух встреч. Ответные матчи состоятся на следующей неделе.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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