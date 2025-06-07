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«Мы сделали большое дело, оказавшись в четвертьфинале. Нас похоронили до начала чемпионата». Чернышов после 0:4 от «Броуков»

Андрей Чернышов доволен игрой «Эгриси», несмотря на поражение.

В первом четвертьфинале Winline Медиалиги «Эгриси» проиграл «БроукБойз (0:4). Ответный матч состоится на следующей неделе.

– В первом тайме смотрелись хорошо. Что случилось во втором?

– Не хватило сил. Мы в один момент рухнули. Старались менять игроков уже в первом тайме. Понимали, что будет тяжело, ведь за шесть дней мы проводили третий матч. Каждая игра требует больших физических, эмоциональных, психологических нагрузок. Мы в какой-то момент оказались в нулевых кондициях. Соперник этим воспользовался.

Первым таймом я доволен. Несмотря на то, что мы пропустили, ребята играли уверенно. Мы играли хорошо, могли забить. Сказались усталость и невезение. Нам не хватило сил весь матч сыграть в том формате, что мы играли в первом тайме.

– Почему не взяли красный мяч?

– Я не видел смысла. Если бы счет был 2:0 или какая-то еще нормальная разница, то да. Либо когда ты доминируешь, соперник стоит в свой штрафной, его надо дожать. А «Броуки» реализовали все свои шансы. А что бы было, если бы они убежали с бонусным мячом в контратаку и 0:6? Тогда нам не надо было бы приезжать на ответный матч. А пока счет крупный, но не критический.

– Насколько по игре довольны игроками?

– Если вынести за скобки результат, я доволен. Как они отдавались игре, тем, как мы действовали. Особенно в первом тайме. Но главное в футболе – результат. Люди, если посмотрят, увидят 0:4, скажут, что соперник сильнее. Но я очень доволен ребятами.

Я каждый раз им говорю, что доволен ими, счастлив с ними работать. Давайте не будем забывать, что нас никто не ждал в 1/4 финала. Нас похоронили до начала чемпионата. Мы сделали большое дело, оказавшись в четвертьфинале. Но пока есть шанс, будем за него цепляться, – рассказал главный тренер «Эгриси» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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