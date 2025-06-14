Шатов дебютировал в Медиалиге. Хавбек появился на поле за «СиндЕкат»
Олег Шатов дебютировал в Winline Медиалиге.
34-летний полузащитник появился на поле в составе «СиндЕката» в первом тайме ответного матча против Lit Energy в 1/4 финала шестого сезона Медиалиги.
Ранее экс-хавбек сборной России выступал за «Урал», «Зенит» и другие клубы. В составе «Зенита» трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок России и Суперкубок России.
Недавно Шатов покинул тренерский штаб «Урала», где работал с лета 2024 года.
За «СиндЕкат» среди прочих играют экс-игроки «Урала» Вячеслав Подберезкин, Чисамба Лунгу, Артем Фидлер, Дмитрий Арапов, Алексей Герасимов и Александр Ставпец.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости