Шатов дебютировал в Медиалиге. Хавбек появился на поле за «СиндЕкат»

Олег Шатов дебютировал в Winline Медиалиге.

34-летний полузащитник появился на поле в составе «СиндЕката » в первом тайме ответного матча против Lit Energy в 1/4 финала шестого сезона Медиалиги .

Ранее экс-хавбек сборной России выступал за «Урал», «Зенит» и другие клубы. В составе «Зенита» трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок России и Суперкубок России.

Недавно Шатов покинул тренерский штаб «Урала», где работал с лета 2024 года.

За «СиндЕкат» среди прочих играют экс-игроки «Урала» Вячеслав Подберезкин, Чисамба Лунгу , Артем Фидлер, Дмитрий Арапов, Алексей Герасимов и Александр Ставпец.