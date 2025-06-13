Все билеты проданы на матч «СиндЕката» и Lit Energy в Екатеринбурге

На ответный матч 1/4 финала МФЛ-6 «СиндЕкат» – Lit Energy проданы все билеты.

В продаже было 6 тысяч билетов.

Матч пройдет 14 июня в Екатеринбурге на стадионе академии «Урал-2». Начало игры – в 14:00 (мск).

В первом матче 1/4 финала шестого сезона Winline Медиалиги Lit Energy обыграл «СиндЕкат » в серии буллиталити (0:0, 5:3 Б). Победа в серии дает Lit Energy преимущество в один мяч перед ответной игрой.