Все билеты проданы на матч «СиндЕката» и Lit Energy в Екатеринбурге
На ответный матч 1/4 финала МФЛ-6 «СиндЕкат» – Lit Energy проданы все билеты.
В продаже было 6 тысяч билетов.
Матч пройдет 14 июня в Екатеринбурге на стадионе академии «Урал-2». Начало игры – в 14:00 (мск).
В первом матче 1/4 финала шестого сезона Winline Медиалиги Lit Energy обыграл «СиндЕкат» в серии буллиталити (0:0, 5:3 Б). Победа в серии дает Lit Energy преимущество в один мяч перед ответной игрой.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «СиндЕката»
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