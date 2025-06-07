«БроукБойз» разгромили «Эгриси» в первом четвертьфинале Медиалиги – 4:0
«БроукБойз» победили «Эгриси» в 1/4 финала Winline Медиалиги.
Winline Медиалига, 1/4 финала, первый матч
7 июня, суббота
«БроукБойз» – «Эгриси» – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Майрович (7), 2:0 – Кент (37), 3:0 – Анисимов (39), 4:0 – Кент (41).
«БроукБойз»: И. Зириков, Давыдов, Макеев, Киряков, Сухомлинов, Мурадов, Агуэйро, Мазуров, Анисимов, Яковлев, Майрович.
«Эгриси»: Будковский, Клишин, Губочкин, Ухтияров, Ушенко, Гаракоев, Акименко, Палажнов, Григорьев, Дражжук, Сменчугов.
Матч прошел в Москве в спортивном городке «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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