Экс-тренер «Урала» Шатов – игрок «СиндЕката». Бывший хавбек сборной выйдет в МФЛ в субботу против команды Литвина

Бывший тренер «Урала» Олег Шатов стал игроком «СиндЕката».

«СиндЕкат » объявил, что Олег Шатов сыграет за клуб в Winline Медиалиге .

Полузащитник выйдет на поле в составе команды из Екатеринбурга в ответном матче 1/4 финала против Lit Energy .

После первого матча команда Михаила Литвина имеет преимущество в один мяч благодаря победе в серии буллиталити.

Недавно Шатов покинул тренерский штаб «Урала », где работал с лета 2024 года.