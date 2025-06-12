Экс-тренер «Урала» Шатов – игрок «СиндЕката». Бывший хавбек сборной выйдет в МФЛ в субботу против команды Литвина
Бывший тренер «Урала» Олег Шатов стал игроком «СиндЕката».
«СиндЕкат» объявил, что Олег Шатов сыграет за клуб в Winline Медиалиге.
Полузащитник выйдет на поле в составе команды из Екатеринбурга в ответном матче 1/4 финала против Lit Energy.
После первого матча команда Михаила Литвина имеет преимущество в один мяч благодаря победе в серии буллиталити.
Недавно Шатов покинул тренерский штаб «Урала», где работал с лета 2024 года.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «СиндЕката»
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