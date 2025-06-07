Lit Energy по буллиталити обыграл «СиндЕкат» в первом четвертьфинале Медиалиги

Lit Energy обыграл «СиндЕкат» в первом матче 1/4 финала Медиалиги.

Winline Медиалига, 1/4 финала, первый матч

7 июня, суббота

«СиндЕкат» – Lit Energy – 0:0 (0:0, 3:5 Б)

«СиндЕкат»: Арап, Дорожинский, Сако, Герас, Терри, Подберезкин, Дуб, Лунгу, Чиж, Дехтер, Златан.

Lit Energy: Ковалев, Морозов К., Спичка, Чиж, Хайрула, Суля, Арс, Черный, Голят, Соломатин, Гайнулла.

Матч прошел в Москве в спортивном городке «Лужники». Ответная игра состоится в Екатеринбурге на следующей неделе.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.