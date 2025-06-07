Lit Energy по буллиталити обыграл «СиндЕкат» в первом четвертьфинале Медиалиги
Lit Energy обыграл «СиндЕкат» в первом матче 1/4 финала Медиалиги.
Winline Медиалига, 1/4 финала, первый матч
7 июня, суббота
«СиндЕкат» – Lit Energy – 0:0 (0:0, 3:5 Б)
«СиндЕкат»: Арап, Дорожинский, Сако, Герас, Терри, Подберезкин, Дуб, Лунгу, Чиж, Дехтер, Златан.
Lit Energy: Ковалев, Морозов К., Спичка, Чиж, Хайрула, Суля, Арс, Черный, Голят, Соломатин, Гайнулла.
Матч прошел в Москве в спортивном городке «Лужники». Ответная игра состоится в Екатеринбурге на следующей неделе.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
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