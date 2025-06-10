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Алан Гатагов – и. о. главного тренера 2Drots. Ранее он был футболистом команды и играл бесплатно

Алан Гатагов назначен и. о. главного тренера 2Drots .

Бывший главный тренер FC Bus, вероятно, будет руководить командой в ближайших товарищеских матчах с «Динамо» и «Рубином».

Гатагов играет за 2Drots с августа 2024-го. Экс-хавбек «Локомотива» и молодежной сборной России признавался, что выступает за 2D бесплатно.

В ближайшее время президенты «дротов» Жека и Некит составят лонг-лист претендентов на пост главного тренера, в который могут войти Дмитрий Смирнов и Шамиль Курбанов.

В субботу 2Drots объявили об уходе Дмитрия Кузнецова.

За что Кузнецова уволили из 2Drots? Будет новый тренер впервые за 4 года

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал 2Drots
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