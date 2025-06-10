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Максим Мартусевич: «2Drots слишком поздно взяли на себя мое восстановление и только после шумихи»

Максим Мартусевич высказался об уходе из 2Drots.

«Разрыв профессионального контракта ради того, чтобы уйти в 2D, сыграть почти все игры в МФЛ-5, получить тяжелейшую травму в шаге от финала с принципиальным соперником, продолжать тренироваться и играть без «креста», ждать оплату операции 3 месяца, сделать в итоге ее самому, восстанавливаться, и вот, когда мне остался месяц восстановления, сегодня ночью я услышал, что продлевать контракт мы не будем.

Наверное, единственное, в чем я виноват в этом сезоне, это в том, что не играл. На минуту, если бы эта операция была сделана вовремя, я был бы уже готов к МФЛ-6.

Я все равно останусь при своем мнении, что когда футболист получает травму, защищая эмблему клуба, клуб должен брать на себя все обязательства по восстановлению, что, конечно, клуб на себя взял, но взял слишком поздно и только после шумихи в комьюнити, когда было потеряно самое ценное для спортсмена – это время.

Ну что ж, благодарю за опыт, буду сильнее и где-то мудрее. Болельщикам отдельное спасибо, вы лучшие, с грустью в сердце я оставляю семью 2D», – написал экс-хавбек 2Drots.

Сегодня клуб объявил об уходе троих футболистов: Мушвига, Кипиани и Мартусевича.

Мартусевич выступал за 2Drots с МФЛ-5. В матче Winline Кубка Лиги он получил травму и больше не выходил на поле в составе «самураев».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Максима Мартусевича
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