Мушвиг, Кипиани и Мартусевич покинули 2Drots
2Drots объявили об уходе Мушвига, Кипиани и Мартусевича.
«Нашу команду покидает Максим Мартусевич по окончании своего контракта. Также разорваны контракты с двумя игроками: Мушвигом Рзаевым и Нико Кипиани.
Мы благодарим вас за время, проведенное в команде, и желаем удачи в будущих клубах!» – говорится в сообщении 2D.
Мартусевич выступал за 2Drots с МФЛ-5. В матче Winline Кубка Лиги он получил травму и больше не выходил на поле в составе «самураев».
Рзаев и Кипиани присоединились к 2Drots перед МФЛ-6. «Самураи» вылетели на стадии 1/8 финала, уступив Lotus Music (0:1).
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал 2Drots
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