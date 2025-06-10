Кузнецов о памятных моментах в 2Drots: «Финал на стадионе «Динамо», победа над ЦСКА, участие в Кубке России»

Дмитрий Кузнецов вспомнил самые счастливые моменты, связанные с 2Drots.

«Самый счастливый момент? Их несколько: первый сезон, когда это все еще никто не знал, финал на стадионе «Динамо». Эмоции другие совсем, будто ты «Барсу» или «Реал» обыграл. Ты радуешься, все вокруг радуются, никто не уходит.

Кубок России и наша команда там. Участвовать в Кубке – честь. Теперь каждый футболист, который участвовал в Кубке, у него есть игры на профессиональном уровне. У некоторых ребят их вообще не было до этого.

Победа над ЦСКА для меня особое место имеет. Я там 10 лет отыграл. Обыграть ЦСКА на их стадионе – это дорогого стоит.

Конечно, общение с пацанами для меня на первом месте. Команда, отношения», – сказал бывший главный тренер 2Drots.

На прошлой неделе пост главного тренера «дротов» покинул Дмитрий Кузнецов , работавший в команде с 2021 года.

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