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«Миллер подходит 2Drots». Маврин предложил 2D пригласить экс-тренера «Амкала»

Василий Маврин считает, что Виталий Миллер должен возглавить 2Drots.

«У 2Drots есть два варианта. Первый – брать кого-то из профи, но все топовые кандидатуры обычно нарасхват. Найти бриллиант можно, но очень сложно.

На местном рынке несколько вариантов – Шама, Арам, Миллер. И мне кажется, что больше всех подходит Миллер, как ни странно. Человек практически с нуля сделал три команды.

Да, в СКА у него не получилось, но это произошло не из-за него. В других командах были нюансы, но они везде есть. Тем не менее ему удавалось выстроить боевой коллектив, который играл в футбол. 

Шама с нуля сделал Basement, хорошо подхватил «Титан». В Fight Nights случился сбой, потому что не были реализованы определенные договоренности. 

Что касается Арама, человек давно уже выпал из медиафутбола. А здесь нужна постоянная практика. Сможет ли он сделать так, чтобы империя 2Drots снова заблистала? Сложно.

Поэтому, как ни странно, на выходе имеем, что Миллер действительно подходит 2Drots», – сказал полузащитник «Амкала».

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Каким был медиафутбол, когда Кузнецов возглавил 2Drots?

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Василия Маврина
logoBasement
logoЛФК «Титан»
logoШамиль Курбанов
logoFight Nights
logoАмкал
logoВиталий Миллер
logoАрам Айрапетян
logoВасилий Маврин
logo2Drots
logoWinline Медиалига
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