Шаба: «У нас есть характер. Мы команда, которая вчера отмечала свадьбу, а сегодня сыграла на равных с ФК «10»

Шаба высоко оценил игру «Тандема», несмотря на поражение от «Десятки».

В первом четвертьфинальном матче Winline Медиалиги «Тандем » проиграл ФК «10» (1:2). Команда заканчивала матч вдевятером после удалений Ильи Камышева и Александра Рощина.

– Учитывая, что в доигрывали в меньшинстве, это хороший для вас результат?

– Ну да, это говорить об уровне ФК «10», который все так пытаются вынести вперед. Минус два игрока, а у них нет голевых моментов. Но они молодцы, с мячом хорошо работают. Вторая игра все покажет. У нас тоже есть характер. Мы команда, не просто так здесь играем, как все считают.

– Удивила игра «Десятки»?

– Хорошая команда, все пацаны играют. Но мне кажется, если команда играет плюс два игрока, как будто бы забивать нужно. А мы отоборонялись, плюс еще и момент у нас были. Это говорит о том, что у нас есть характер. Мы команда, которая вчера отмечала свадьбу, а сегодня сыграла на равных с ФК «10». – рассказал хавбек «Тандема» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.