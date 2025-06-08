Виктор Блатов: «С «Десяткой» будет гораздо проще, чем с «Банкой»
Виктор Блатов поделился ожиданиями от игры против ФК «10».
«Тандем» Блатова обыграл «Банку» в 1/8 финала Winline Медиалиги и встретится с «Десяткой» в четвертьфинале.
«С «Десяткой» будет гораздо проще, чем с «Банкой». Говорю абсолютно серьезно.
Против «Банки» мы вышли, повели 4:1, какие мы классные… А с «Десяткой» только мы включим шапкозакидательское отношение, сразу двушку получим. Нужно быть ответственным каждую секунду игры на все сто процентов.
«Тандем» – андердог? Ничего страшного. В прошлом сезоне у нас подряд были «Броуки», «Амкал», «Десятка», «Родина». И че? Никому не проиграли. Продули только Fight Nights! Причем бездарно!» – сказал нападающий «Тандема» корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости