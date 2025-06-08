Виктор Блатов: «С «Десяткой» будет гораздо проще, чем с «Банкой»

Виктор Блатов поделился ожиданиями от игры против ФК «10».

«Тандем» Блатова обыграл «Банку» в 1/8 финала Winline Медиалиги и встретится с «Десяткой» в четвертьфинале.

«С «Десяткой» будет гораздо проще, чем с «Банкой ». Говорю абсолютно серьезно.

Против «Банки» мы вышли, повели 4:1, какие мы классные… А с «Десяткой » только мы включим шапкозакидательское отношение, сразу двушку получим. Нужно быть ответственным каждую секунду игры на все сто процентов.

«Тандем » – андердог? Ничего страшного. В прошлом сезоне у нас подряд были «Броуки », «Амкал », «Десятка», «Родина ». И че? Никому не проиграли. Продули только Fight Nights ! Причем бездарно!» – сказал нападающий «Тандема» корреспонденту Спортса ’’ Фирузу Анвари.