«Ни внятных трактовок, ни внятного принятия решений. Перекладывание ответственности – это ######!» Осипов о Жилинском

Николай Осипов возмутился работой Дмитрия Жилинского в 1/4 финала Winline МФЛ.

В первом тайме первого матча между ФК «10» и «Тандемом» главный судья Дмитрий Жилинский обратился к ВАР по поводу подозрения на офсайд во втором голе «Десятки».

По имеющимся повторам он не смог определить, было ли положение вне игры у футболиста ФК «10», поэтому положился на решение своего помощника, который по ходу игры не зафиксировал офсайд. Гол был засчитан.

Когда представитель «Тандема» обратился к Жилинскому с претензией, арбитр ответил: «Я не буду решать сам, потому что [определять положение] вне игры – это не моя работа».

Добавим, что Жилинский дважды подходил к монитору и смотрел повторы голевой атаки, в первом случае рядом с ним находился лайнсмен. В обоих случаях главным арбитром было принято решение засчитать гол.

Поведение Жилинского не понравилось президенту Медиалиги Николаю Осипову.

«Сначала Филимонов, теперь Жилинский. О чем вы думаете?! Ни внятных трактовок, ни внятного принятия решений. Перекладывание ответственности – это вообще ###### (пипец)!» – написал президент Медиалиги.