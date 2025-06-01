Ряба и Конев не сыграют за «Амкал» против «Банки» в заключительном туре

Два ведущих игрока «Амкала» пропустят матч против «Банки» в 7-м туре Winline МФЛ.

Заключительный матч группового раунда пропустят Артур Рябокобыленко и Александр Конев.

«У Рябы высокая температура, а Саша удалил зуб мудрости», – сообщили в телеграм-канале клуба.

Ряба в этом сезоне забил восемь голов и сделал три голевые передачи в пяти играх. Конев тоже провел пять матчей и забил три гола.

«Амкалу » для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе В и прямой выход в 1/4 финала, необходима сегодня победа над «Банкой ».

Матч «Амкал» – «Банка» начнется в 17:30 по московскому времени.