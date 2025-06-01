Ряба и Конев не сыграют за «Амкал» против «Банки» в заключительном туре
Два ведущих игрока «Амкала» пропустят матч против «Банки» в 7-м туре Winline МФЛ.
Заключительный матч группового раунда пропустят Артур Рябокобыленко и Александр Конев.
«У Рябы высокая температура, а Саша удалил зуб мудрости», – сообщили в телеграм-канале клуба.
Ряба в этом сезоне забил восемь голов и сделал три голевые передачи в пяти играх. Конев тоже провел пять матчей и забил три гола.
«Амкалу» для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе В и прямой выход в 1/4 финала, необходима сегодня победа над «Банкой».
Матч «Амкал» – «Банка» начнется в 17:30 по московскому времени.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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