«Амкал» разгромил «Альфа-Банку» (5:0) и вышел в плей-офф с первого места

«Амкал» забил 5 голов «Альфа-Банке» в 7-м туре Winline Медиалиги.

Победа гарантировала команде тренера Виталия Панова первое место в группе B и прямой выход в 1/4 финала.

«Банка» финишировала третьей в группе C и сыграет в раунде плей-ин.

1 июня, воскресенье

Winline Медиалиги, 7-й тур

«Амкал» – «Альфа-Банка» – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Шах (10), 2:0 – Маврин (23), 3:0 – Агекян (25), 4:0 – Шах (36), 5:0 – Шах (43).

«Амкал»: Швагирев, Оле, Имай, Потапов, Левшук, Маврин, Абрамов, Маричев, Папикян, Шахриер, Алексеев.

«Банка»: Маменко, Зотов, Запрягаев, Польщиков, Клен, Млечный, Нуруллин, Родионов, Кудряшов, Подшибякина, Каджик.

Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.