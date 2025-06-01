«Амкал» разгромил «Альфа-Банку» (5:0) и вышел в плей-офф с первого места
«Амкал» забил 5 голов «Альфа-Банке» в 7-м туре Winline Медиалиги.
Победа гарантировала команде тренера Виталия Панова первое место в группе B и прямой выход в 1/4 финала.
«Банка» финишировала третьей в группе C и сыграет в раунде плей-ин.
1 июня, воскресенье
Winline Медиалиги, 7-й тур
«Амкал» – «Альфа-Банка» – 5:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Шах (10), 2:0 – Маврин (23), 3:0 – Агекян (25), 4:0 – Шах (36), 5:0 – Шах (43).
«Амкал»: Швагирев, Оле, Имай, Потапов, Левшук, Маврин, Абрамов, Маричев, Папикян, Шахриер, Алексеев.
«Банка»: Маменко, Зотов, Запрягаев, Польщиков, Клен, Млечный, Нуруллин, Родионов, Кудряшов, Подшибякина, Каджик.
Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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