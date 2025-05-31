Райзен: «###### комьюнити, мы их #### каждый год, а они: «Да им повезло». ##### их! Они пьют кока-колу, едят Макдональдс и HQD курят»

Райзен жестко высказался о критике «Броуков» в МФЛ.

«Они не говорят, как мы на молоке и хлебе #### это комьюнити! Каждый ##### из года в год пишет: «Лучшие люди от них ушли».

Есть «Броуки », есть идея. Когда люди здесь играют, им дают буст. У нас коллектив честных людей! Честно занимайся спортом!

Мы всегда людям делали лучшие условия. Да, мы, конечно, хотим результата. Эта история, что от нас ушли «лучшие»… Да, ушли. Потому что ты всегда фильтруешь на лучших. Каждый сезон только лучшие.

##### их [конкурентов]. Они все пьют кока-колу, едят Макдональдс и HQD курят. У них там на полном серьезе обсуждают, что порнозвезд нужно принимать. #####! Нам вообще не по пути!

###### комьюнити, мы их #### год за годом, хотя у нас люди меняются, а они: «Да им повезло, один удар пяткой». Булщит толкеры!

Я могу сказать, что Ряба – отличный игрок. Мне сложно это произносить, потому что он в «Амкале » играет. Но это правда, от нее не уйти.

И также я могу сказать, что «Броуки» – лучшая команда Медиалиги », – сказал президент «БроукБойз».