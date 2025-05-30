Панов не выпустит медийный состав против «Банки»: «Нам нужно первое место. Будем играть на 100%»
Виталий Панов не выпустит медийный состав против «Банки».
«Нам нужно первое место. Мы его пока не оформили. Мы, к сожалению, проиграли предыдущую игру. Если бы выиграли, тогда сыграли бы медийными. Почему нет? У нас качественные медийные игроки.
Сейчас нам нужно забирать первое место. SD Family наступает на пятки. Это нас мотивирует. Это хорошо. С «Банкой» будем играть на 100%», – рассказал главный тренер «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
В пятницу вечером появилась информация, что Панов может стать помощником главного тренера «Крыльев Советов», если команду возглавит Сергей Булатов.
«Амкал» и «Банка» сыграют в 7-м туре Winline Медиалиги.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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