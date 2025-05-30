Панов не выпустит медийный состав против «Банки»: «Нам нужно первое место. Будем играть на 100%»

Виталий Панов не выпустит медийный состав против «Банки».

«Нам нужно первое место. Мы его пока не оформили. Мы, к сожалению, проиграли предыдущую игру. Если бы выиграли, тогда сыграли бы медийными. Почему нет? У нас качественные медийные игроки.

Сейчас нам нужно забирать первое место. SD Family наступает на пятки. Это нас мотивирует. Это хорошо. С «Банкой » будем играть на 100%», – рассказал главный тренер «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

В пятницу вечером появилась информация, что Панов может стать помощником главного тренера «Крыльев Советов», если команду возглавит Сергей Булатов.

«Амкал» и «Банка» сыграют в 7-м туре Winline Медиалиги .

Вспомните всех, кто играл за «Амкал» и за «Банку»?