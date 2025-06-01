Chertanovo обыграло Fight Nights, забив красным мячом на последней минуте
Fight Nights уступили Chertanovo в 7-м туре Winline Медиалиги.
Обе команды досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф и финишировали последними в своих группах.
1 июня, воскресенье
Winline Медиалиги, 7-й тур
Fight Nights – Chertanovo – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Обрывков (15), 1:2 – Изосимов (50, красным).
Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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