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Chertanovo обыграло Fight Nights, забив красным мячом на последней минуте

Fight Nights уступили Chertanovo в 7-м туре Winline Медиалиги.

Обе команды досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф и финишировали последними в своих группах.

1 июня, воскресенье

Winline Медиалиги, 7-й тур

Fight NightsChertanovo – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Обрывков (15), 1:2 – Изосимов (50, красным).

Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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