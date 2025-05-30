Moneyken сыграет против Fight Nights. Босс Chertanovo анонсировал «суперклассный перфоманс» от игрока: «Fight»

Олег Манекен принял предложение Камила Гаджиева выйти в старте Chertanovo.

«Сто процентов я выйду на поле. Готов на сто из ста. На сколько минут? На пять из пяти. Мы с Камилом готовим перформанс. Будет суперклассный перформанс от нашего игрока.

Пока не раскрываем детали. Мне кажется, будет интереснее и сюрпризовей, если люди увидят это на матче. Проанонсить? Fight. Все», – сказал президент Chertanovo.

Напомним, Камил Гаджиев предложил Moneyken выйти в стартовых составах в матче между Chertanovo и Fight Nights, который пройдет в 7-м туре Winline Медиалиги .

Chertanovo заняло последнее место в группе А, проиграв 5 из 6 матчей. Fight Nights все еще претендуют на попадание в плей-офф. Для этого им необходимо победить Chertanovo и ждать поражений 2Drots и «Ромы» в заключительном туре шестого сезона МФЛ.