Гаджиев предложил Moneyken выйти в стартовых составах в матче между Fight Nights и Chertanovo

Камил Гаджиев предложил Олегу Манекену вместе выйти в старте в 7-м туре МФЛ.

«Так как «Чертаново» потеряло все шансы выйти из группы, я предлагаю просто пошуметь.

Олег, давай с первых минут выйдем, хотя бы по 15 минут сыграем. Это станет украшением тура. Это будет настоящий медиафутбол», – сказал президент Fight Nights.

Напомним, Chertanovo занял последнее место в группе А шестого сезона Winline Медиалиги. Fight Nights еще претендуют на выход из группы. Клубу Гаджиева необходимо одержать победу над Chertanovo и ждать поражения 2Drots и «Ромы».