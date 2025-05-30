«Лукас – не преступник!» «Броуки» оспаривают дисквалификацию Агуэйро

«БроукБойз» не согласны с дисквалификацией хавбека Лукаса Агуэйро.

Клуб выступил с заявлением: «БроукБойз » подали официальную апелляцию на двухматчевое условное наказание Лукаса Агуэйро. Лукас – не преступник!»

Хавбек «БроукБойз» Лукас получил две желтые карточки в игре против 2Drots (1:0). По завершении встречи бразилец выкрикивал оскорбления в адрес соперников.

Лига приняла решение оставить в силе красную карточку Агуэйро, он пропустит одну игру. За его поведение после финального свистка Лукас наказан условной дисквалификацией на два матча.

Агуэйро не сыграет в заключительном матче группового этапа и сможет вернуться к старту плей-офф.