«Лукас – не преступник!» «Броуки» оспаривают дисквалификацию Агуэйро
«БроукБойз» не согласны с дисквалификацией хавбека Лукаса Агуэйро.
Клуб выступил с заявлением: «БроукБойз» подали официальную апелляцию на двухматчевое условное наказание Лукаса Агуэйро. Лукас – не преступник!»
Хавбек «БроукБойз» Лукас получил две желтые карточки в игре против 2Drots (1:0). По завершении встречи бразилец выкрикивал оскорбления в адрес соперников.
Лига приняла решение оставить в силе красную карточку Агуэйро, он пропустит одну игру. За его поведение после финального свистка Лукас наказан условной дисквалификацией на два матча.
Агуэйро не сыграет в заключительном матче группового этапа и сможет вернуться к старту плей-офф.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
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