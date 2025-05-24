Хавбек «Броуков» Агуэйро назвал Кузнецова шлюхой. Тренер 2Drots ответил: «Ему ######, готовьте носилки»

Хавбек «БроукБойз» Лукас Агуэйро оскорбил тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова.

Инцидент произошел сразу после завершения матча 2Drots – «БроукБойз» (0:1) в 6-м туре Winline Медиалиги. Агуйэро (его удалили во втором тайме после второй желтой) подбежал к бровке 2D и крикнул: «Puta» (с испанского – «шлюха»). После этого он убежал.

Кузнецов бросился к бразильцу, но его сдержали сотрудники безопасности Медиалиги. «Ему ###### (конец), готовьте носилки», – кричал тренер 2Drots.

Вместе с Кузнецовым выражали недовольство и другие представители команды, в том числе президент Некит. Он крикнул: «I fuck in your mouth» (с английского – «Я трахну тебя в рот»).

В раздевалке капитан «БроукБойз» Павел Яковлев отчитал Агуэйро, лично извинился перед Кузнецовым и заставил бразильца поговорить с тренером 2Drots.

Кузнецов и Агуэйро пообщались на испанском языке, пожали руки и обнялись. «Я ему говорю, что он позволяет себе ###### [капец] вещи какие, – объяснял главный тренер 2Drots. – Он мне говорит: «Это я не вам. Меня удалили ни за что». Я ему отвечаю: «Мы тебя хоть раз обозвали как-то? Твою команду? Зачем ты мою команду ##### посылаешь?»

«БроукБойз » обыграли 2Drots в 6-м туре Winline Медиалиги (1:0). На 28-й минуте Агуэйро удалили за вторую желтую карточку.