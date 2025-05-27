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Азамат о конфликте Кузнецова и Агуэйро: «После драки кулаками не машут»

Азамат Мусагалиев высказался о конфликте Дмитрия Кузнецова и Лукаса Агуэйро.

«Все команды претерпевают сложности. Сейчас такое время у 2Drots. Вот туда надо задавать вопрос, есть ли лидер? Вот туда надо задавать вопрос, а не много ли их? Вот туда надо задавать вопрос, а не закостенело ли все?

Конфликт Кузнецова с Лукасом и запрос на дисквалификацию? Я думаю, что Дмитрий Викторович просто кривляется и не говорит по-испански. Есть русская поговорка, ее можно перевести на испанский для 2Drots: «После драки кулаками не машут». Если ты машешь кулаками после драки, значит, с тобой что-то не то. Тем более, если вы уже неоднократно пожали друг другу руки», – сказал президент ФК «10».

В 6-м туре Winline МФЛ хавбек «БроукБойз» Лукас Агуэйро оскорбил тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова, назвав его шлюхой.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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