Скробот и Агуэйро пропустят по одному матчу. Оба игрока также дисквалифицированы на две игры условно

КДК Медиалиги вынес решения по дисквалификациям Скробота и Лукаса Агуэйро.

Оба футболиста были удалены с поля в матчах 6-тура Winline МФЛ .

Хавбек «БроукБойз » Лукас получил две желтые карточки в игре против 2Drots (1:0). По завершении встречи бразилец выкрикивал оскорбления в адрес соперников.

Лига приняла решение оставить в силе красную карточку Агуэйро, он пропустит одну игру. За его поведение после финального свистка Лукас наказан условной дисквалификацией на два матча.

Защитник «Амкала » Илья Скроботов был удален в матче с Chertanovo (4:0) за то, что наступил шипами на ногу защитнику команды соперника Андрею Большакову. За этот фол Скробот получил прямую красную карточку.

Он тоже пропустит одну игру в рамках автоматической дисквалификации и еще две – условно.

Таким образом, Агуэйро и Скроботов не сыграют в заключительных матчах группового этапа и смогут вернуться к старту плей-офф.

Осипов жестко осудил грубость в Медиалиге после удаления Скроботова: «Это портит наш имидж. И ##### мне кого ударил Максименко – с ним пусть разбираются «Спартак» и РПЛ»