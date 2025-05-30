Карат: «СКА ждет большая перестройка. Будут собирать новую команду с Карякой»

Карат оценил прошедший сезон.

«Кадровые изменения сыграли ключевую роль в эмоциональном плане. Какое бы у тебя не было желание, подсознание не обманешь. Если ты переживаешь по этому поводу, а многих игроков привел Миллер [бывший главный тренер СКА], подсознательно это корежит и играет против тебя.

Проиграли «Банке » с 2:0, еще и вчера они выиграли. Наши шансы на выход из группы были минимизированы. И, к сожалению, сегодня так получилось с «Тандемом ».

Я считаю, СКА ждет большая перестройка. Десятимесячную историю команды закончат. Будут собирать новую с Карякой. Не знаю, видит ли он меня в команде.

Это один из самых худших сезонов, который я проводил. Хуже не хочу представлять. Не выйти в плей-офф, забить 0 голов. Бывает, когда мяч просто не летит в ворота, но тут просто безнадега. Где-то не дотерпели, не перевернули и в итоге четвертое место в группе. Уходим в отпуск на летние каникулы», – сказал форвард СКА в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

СКА занял четвертое место в группе C и за тур до конца группового этапа потерял шансы на попадание в плей-офф шестого сезона Winline Медиалиги .

Напомним, клуб уволил по ходу сезона главного тренера Виталия Миллера после первой победы и назначил на его место Андрея Каряку. При новом тренере клуб проиграл 3 из 3 матчей.

Каряка теперь с Бастой. Он почти 3 года в Медиалиге: ставил на место Тарасова, играл в Кубке России